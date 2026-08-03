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JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

08:51 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen verfehlt und die Jahresziele seien wegen höherer Treibstoffkosten gesunken, schrieb Harry Gowers am Dienstag nach den Zahlen der Airline. Er rechnet mit Kursschwäche./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,21 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,99%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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