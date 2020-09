NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 450 auf 475 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Halbjahresberichte der Luxusgüterkonzerne sendeten insgesamt ermutigende Signale, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Aber natürlich gebe es weiter hohe Corona-Unsicherheit./ag/zb