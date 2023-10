RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 Euro belassen. Die jüngsten Daten deuteten auf eine Stabilisierung der Geschäfte der Luxusgüterindustrie in China und eine weiterhin gesunde Reisetätigkeit hin, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Generell ist der Experte für 2024 pessimistischer, da steigende Zinsen und die Inflation das verfügbare Einkommen der Kunden schmälern sollten. Vor diesem Hintergrund ist die defensive LVMH-Aktie sein Favorit./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

