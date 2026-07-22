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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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46,54 EUR +1,00 EUR +2,18 %
STU
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 42,86 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

15:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46,54 EUR 1,00 EUR 2,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Zahlen des Autobauers für das zweite Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
46,54 €		 Abst. Kursziel*:
31,06%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
46,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,08%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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