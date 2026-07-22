Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 42,86 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Zahlen des Autobauers für das zweite Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mf/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
46,54 €
|Abst. Kursziel*:
31,06%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
46,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,08%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|16.07.26
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|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
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|14:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
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|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research