Aktie in diesem Artikel Merck KGaA 130,95 EUR

0,15% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Merck KGaA 130,95 EUR 0,15% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Alles in allem erscheine der Pharma- und Spezialchemiekonzern besser aufgestellt als es die Kursreaktion nach der Zahlenvorlage vermuten lasse, schrieb Analyst David Evans in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle drei Geschäftsbereiche hätten auf operativer Ebene starke Ausblicke präsentiert./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.