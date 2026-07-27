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Jefferies & Company Inc.

Merck Hold

15:46 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
144,15 EUR 2,40 EUR 1,69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte vom Bereich Life Science angeführt werden, wobei auch der Bereich Process Solutions profitiert haben dürfte, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Electronics EL dürfte zudem weiterhin von der Stärke des KI-gestützten Halbleiterbereichs angetrieben worden sein, während der schwächelnde Geschäftsbereich Delivery Systems & Services von niedrigen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr profitiert haben dürfte./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
144,10 €		 Abst. Kursziel*:
-10,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
144,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,51%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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