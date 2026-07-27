Merck Aktie
Marktkap. 60,5 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte vom Bereich Life Science angeführt werden, wobei auch der Bereich Process Solutions profitiert haben dürfte, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Electronics EL dürfte zudem weiterhin von der Stärke des KI-gestützten Halbleiterbereichs angetrieben worden sein, während der schwächelnde Geschäftsbereich Delivery Systems & Services von niedrigen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr profitiert haben dürfte./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
129,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
144,10 €
|Abst. Kursziel*:
-10,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
144,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,51%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|23.07.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.07.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG