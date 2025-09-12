DAX 23.816 +0,5%ESt50 5.437 +0,9%Top 10 Crypto 16,16 -1,5%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 97.861 -0,5%Euro 1,1757 +0,2%Öl 67,24 +0,5%Gold 3.645 +0,1%
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Aus einem Gespräch mit einem europäischen Reifenhändler zieht David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie die Erkenntnis, dass die Situation in Europa kurzfristig herausfordernd bleibe. Die Händler füllten wegen drohender EU-Zölle vorsorglich ihre Lager mit Importen aus China. Die Lagerbestände für den Sommer seien hoch, die Winterreifenbestände aber auf einem gesunden Niveau./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

13:01 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy UBS AG
11.09.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
29.07.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

