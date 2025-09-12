Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Aus einem Gespräch mit einem europäischen Reifenhändler zieht David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie die Erkenntnis, dass die Situation in Europa kurzfristig herausfordernd bleibe. Die Händler füllten wegen drohender EU-Zölle vorsorglich ihre Lager mit Importen aus China. Die Lagerbestände für den Sommer seien hoch, die Winterreifenbestände aber auf einem gesunden Niveau./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
