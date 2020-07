NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Microsoft von 221 auf 233 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei nicht perfekt, aber angesichts der Viruskrise richtig gut gewesen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/bek