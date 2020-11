LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 134 auf 195 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. In der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche gebe es hier und da Anlagemöglichkeiten, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Hersteller von Triebwerken sei mit Blick auf die Zeit nach Corona gut gerüstet mit einem starken Fokus auf das Wartungsgeschäft./bek/tih