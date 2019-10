FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für MTU nach einer Investorenveranstaltung von 213 auf 232 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Dort habe das Management des Turbinenherstellers unverändert zuversichtlich geklungen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des französischen Investmenthauses. Das Unternehmen dürfte sich trotz Gegenwinds in der Branche als widerstandsfähig erweisen./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



