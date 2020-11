ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das enttäuschende zweite Quartal des Triebwerksherstellers wecke Befürchtungen hinsichtlich des Gesamtjahres, schrieb Analyst Florent Dehlinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte sei nicht unbedingt gegeben./ck/&bek