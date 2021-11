LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Milene Kerner in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Investorentag am 18.November. Sie rechnet wie in der Vergangenheit mit Signalen zur Umsatzentwicklung des kommenden Jahres. Ihre Schätzung liegt bei 4,93 Milliarden Euro./ag