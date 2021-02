NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für MTU nach der Notlandung einer Boeing 777 und der Empfehlung einer vorläufigen Stilllegung der Jets auf "Underweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Grund sei ein Brand in einem Triebwerk, an dessen Entwicklungsprogramm MTU beteiligt ist, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein Fazit ist, dass die Auswirkungen nicht von so großer Bedeutung sein dürften./tih/la