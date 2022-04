LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Netflix nach enttäuschenden Quartalszahlen von 380 auf 275 US-Dollar gekappt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Es habe viel Unsicherheit gegeben rund um die Abonnentenzahl, mit einer negativen Entwicklung in drei von vier Regionen hätten aber selbst die größten Pessimisten nicht gerechnet, urteilte Analyst Ross Sandler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Abschneiden werfe Fragen um den noch adressierbaren Markt und die Beständigkeit des Geschäftsmodells auf./tih/mis