LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Netflix nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Die Entwicklung der Abonnentenzahl des Streaming-Dienstes sei zwar rückläufig gewesen, habe aber leicht über den Prognosen und Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Kannan Venkateshwar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sehr starke Quartal, etwa was die Inhalte betreffe, sei weniger die Schlagzeile als das Thema Abo-Zahlen. Dabei verwies er auch darauf, dass die Prognose für die Abo-Zahlen im dritten Quartal deutlich schwächer als erwartet ausgefallen sei./ck/he