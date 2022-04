Aktie in diesem Artikel Netflix Inc. 234,35 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix nach einem enttäuschenden Quartalsbericht von 450 auf 350 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jetzt, wo das Marktumfeld für den Streaminganbieter gealtert sei, suche das Management nach einem neuen Wachstumsansatz, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Abgeleitet am ersten Quartal und dem Ausblick auf das zweite Jahresviertel werde das erste Halbjahr wohl düsterer als von allen befürchtet./tih/jha/

