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Nokia Aktie

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Marktkap. 65,66 Mrd. EUR

KGV 47,99
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JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

08:01 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
12,29 EUR 0,10 EUR 0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 12 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank neuer Kunden unter den großen Cloud-Unternehmen (Hyperscaler) oder spezialisierten Cloud-Firmen (Neoscaler) lege der Anbieter von Netzwerktechnik beim Wachstum den nächsten Gang ein, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Insgesamt sieht er für die Aktien der Finnen noch viel Luft nach oben./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 23:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
12,37 €		 Abst. Kursziel*:
45,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
12,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,52%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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