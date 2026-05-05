Nokia Aktie
Marktkap. 65,66 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 12 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank neuer Kunden unter den großen Cloud-Unternehmen (Hyperscaler) oder spezialisierten Cloud-Firmen (Neoscaler) lege der Anbieter von Netzwerktechnik beim Wachstum den nächsten Gang ein, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Insgesamt sieht er für die Aktien der Finnen noch viel Luft nach oben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 23:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images
Zusammenfassung: Nokia Overweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
12,37 €
|Abst. Kursziel*:
45,51%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
12,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,52%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Barclays Capital
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|05.05.26
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|Nokia Neutral
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