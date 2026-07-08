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Nordex Aktie

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42,34 EUR +1,20 EUR +2,92 %
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Marktkap. 9,81 Mrd. EUR

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Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

09:46 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
42,34 EUR 1,20 EUR 2,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe einen unerwartet starken Eingang an Bestellungen verzeichnet, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Angesichts der soliden operativen Umsetzung, die weiterhin für eine starke Profitabilität sorge, sieht er die jüngste Kursschwäche als attraktive Einstiegschance./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,26 €		 Abst. Kursziel*:
37,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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