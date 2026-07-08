Nordex Aktie
Marktkap. 9,81 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe einen unerwartet starken Eingang an Bestellungen verzeichnet, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Angesichts der soliden operativen Umsetzung, die weiterhin für eine starke Profitabilität sorge, sieht er die jüngste Kursschwäche als attraktive Einstiegschance./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,26 €
|Abst. Kursziel*:
37,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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