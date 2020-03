FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novartis von 96 auf 94 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner am Freitag vorliegenden Branchenstudie beleuchtet Analyst Richard Parkes die Frage, wie gut die einzelnen Pharmakonzerne für die Auswirkungen der Corona-Krise gewappnet sind. Dabei kommt der Experte zu dem Schluss, dass Roche am besten aufgestellt zu sein scheint. Gleich dahinter folgen aber schon Novartis und Astrazeneca. Das neue Kursziel für Novartis begründet der Experte vor allem mit den zuletzt bekannt gewordenen Sicherheitsbedenken für das Augenmittel Beovu./AWP/ajx/tih



