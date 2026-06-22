Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 35 auf 34 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin habe ihren primären Endpunkt beim Gesamtüberleben verfehlt, schrieb Akash Tewari am Montagabend. Dies sei für ihn aber keine wirkliche Überraschung. Erste Daten einer frühen Kombinationsstudie hätten auf der Jahrestagung der US-Onkologen überzeugt. Tewari ist allerdings skeptisch, ob sich die Therapie in der Erstlinientherapie genug absetzen kann./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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