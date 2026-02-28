Philips Aktie
Marktkap. 22,34 Mrd. EURKGV 24,54
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Management habe sie ihr Bewertungsmodell für den Medizintechnikkonzern überarbeitet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Market-Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
25,40 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
23,18 €
|Abst. Kursziel*:
9,58%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
23,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:21
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|08:21
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|08:21
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG