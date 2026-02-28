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Marktkap. 22,34 Mrd. EUR

KGV 24,54
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WKN 940602

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Bernstein Research

Philips Market-Perform

13:06 Uhr
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,44 EUR 0,32 EUR 1,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Management habe sie ihr Bewertungsmodell für den Medizintechnikkonzern überarbeitet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Market-Perform

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,40 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
23,18 €		 Abst. Kursziel*:
9,58%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
23,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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