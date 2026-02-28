Bernstein Research

Philips Market-Perform

13:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Management habe sie ihr Bewertungsmodell für den Medizintechnikkonzern überarbeitet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 06:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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