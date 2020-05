NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie der Niederländer biete Schutz in stürmischen Zeiten und sei ihr Favorit unter den europäischen Medizintechnikherstellern, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet zwar mit kurzfristigem Gegenwind bei Gesundheitsprodukten für Privatanwender, dieser sei aber bekannt. Nach dem Kursrückgang ergebe sich ein guter Einstiegspunkt./tav/tih



