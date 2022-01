ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2135 auf 2615 Pence angehoben. Analyst Adam Berlin begründete sein neues Anlagevotum unter anderem mit dem bestehenden Aufwertungspotenzial des Medienkonzerns. Es gebe nicht viele Unternehmen in Europa, die strukturelles Wachstum, ein starkes Management, eine gesunde Bilanz, ein Gewinnsteigerungspotenzial und eine erhebliche Liquidität böten, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis