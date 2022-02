ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Bewertung von Renault bei einem Kursziel von 36 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Die Autobranche setze ihren massiven Wandel fort, was sich gerade in Europa an den Umsätzen von Elektro- und Plug-in-Fahrzeugen zeige, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Notwendige Veränderungen im Geschäftsmodell würden für viele wohl aber nicht einfach. Carlson setzt gerade auf Premiumhersteller mit BMW als Favoriten./ag/mis