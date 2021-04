NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Renault nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Erlöse des Autokonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/stk