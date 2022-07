NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Renault auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Autobauer habe mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen durch die Bank weg übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die angehobenen Ergebnisziele dürften für steigende Konsensschätzungen sorgen./ck