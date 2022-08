NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Renault von 26 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem auf die starken Halbjahreszahlen des Autobauers und hier insbesondere auf die Margen, sowie auch auf die angehobene Jahresprognose, die nun über der durchschnittlichen Analystenschätzung liege./ck/he