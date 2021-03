LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault nach dem zuletzt steilen Kursanstieg von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 28 auf 35 Euro angehoben. Der neu für europäische Autowerte zuständige Analyst Kai Mueller blickt in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie konstruktiv auf die Branche. Ab 2021 dürften traditionelle Hersteller die Früchte ihrer bisherigen Investitionen ernten und sich gegen Neuankömmlinge zur Wehr setzen. Dafür sei es noch nicht zu spät. Eine Erholung bei Renault sehe er aber mit Vorsicht, die Aktie sei die am wenigsten bevorzugte unter den Autobauern in Europa./tih/mis