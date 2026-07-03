RENK Aktie
Marktkap. 4,68 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Das verbindliche Übernahmeangebot für das auf Getriebe für die Marine- und Landverteidigung spezialisierte Unternehmen David Brown Defence lasse keinen größeren Investitionsbedarf erwarten, schrieb Chloe Lemarie am Sonntag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,04 €
|Abst. Kursziel*:
48,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,32%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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