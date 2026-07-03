Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel RENK 48,17 EUR 1,34 EUR 2,85% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Das verbindliche Übernahmeangebot für das auf Getriebe für die Marine- und Landverteidigung spezialisierte Unternehmen David Brown Defence lasse keinen größeren Investitionsbedarf erwarten, schrieb Chloe Lemarie am Sonntag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG