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Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

08:01 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
48,17 EUR 1,34 EUR 2,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Das verbindliche Übernahmeangebot für das auf Getriebe für die Marine- und Landverteidigung spezialisierte Unternehmen David Brown Defence lasse keinen größeren Investitionsbedarf erwarten, schrieb Chloe Lemarie am Sonntag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,04 €		 Abst. Kursziel*:
48,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,32%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

08:01 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 RENK Kaufen DZ BANK
29.06.26 RENK Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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