FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 5400 auf 5900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schock des Ukraine-Konflikts an den Rohstoffmärkten habe zur Folge, dass vorläufig nur Anpassungen der Nachfrage den Markt in der Balance halten könnten, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von der Aussicht auf eine "neue Ära" der Versorgungssicherheit des Westens mit Rohstoffen./tih/gl