FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto nach einer Neueinschätzung des Rohstoffsektors von 5900 auf 6100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krieg in der Ukraine habe an den Rohstoffmärkten einen noch nie erlebten Angebotsschock ausgelöst, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Knappheit dürfte wohl bis zum Jahresende fortdauern, die Preise aber etwas nachgeben./bek/tih