ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7000 Pence belassen. Angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der coronabedingten Lockdowns in China stiegen die Preise für zahlreiche Rohstoffe, insbesondere für Kohle, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Bergbauwerten. Dies dürfte höhere Ergebnisschätzungen zur Folge haben. Seine bevorzugten Aktien sind weiterhin Anglo American und Rio Tinto./ck/he