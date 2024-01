Barclays Capital

Rio Tinto Overweight

15:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe das Jahr 2023 solide zu Ende gebracht, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den jüngsten Produktionszahlen. An den Erwartungen für den Gewinn je Aktie dürfte sich nur wenig ändern./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 07:17 / GMT

