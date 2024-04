Barclays Capital

Rio Tinto Overweight

14:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Bei den Aktien des Bergbaukonzerns sei der Spread zwischen den Handelsplätzen in London und in Sydney zwar so hoch wie zuletzt 2013, enge sich aktuell aber ein, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Davon könnten Anleger profitieren./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images