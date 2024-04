Barclays Capital

Rio Tinto Overweight

10:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 5900 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der starken Rally der Rohstoffpreise sei eine gewisse Konsolidierung nur natürlich, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aktien europäischer Rohstoff- und Minenwerte könnten damit auf kurze Sicht reif für Gewinnmitnahmen sein, zumal das erste Quartal für gewöhnlich schwach verlaufe. Am anfälligsten für Kursrückgänge sei wohl Antofagasta. Indes bevorzugt der Experte weiterhin die Aktien von Rio Tinto gegenüber BHP. BHP sehe sich mit einer Reihe von Risiken mit Blick auf den freien Barmittelzufluss konfrontiert./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 00:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com