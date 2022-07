NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4900 Pence belassen. Der Minenbetreiber habe seine Prognosen übertroffen, die Marktschätzungen aber verfehlt, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte verwies zudem auf die gekürzte Dividende./ajx/mis