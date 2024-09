RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5600 auf 5700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach einer Besichtigung von Förderstätten des Bergbaukonzerns in Nordamerika ist Analyst Kaan Peker nun optimistischer für die die Aluminum- und Titandioxidaktivitäten in Kanada. Er hob in seinem am Montag vorliegenden Kommentar seine Margenschätzungen (Ebtda) für beide Bereiche an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2024 / 18:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2024 / 18:52 / EDT

