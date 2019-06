FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 290 auf 320 Franken angehoben. Der Schweizer Pharmakonzern dürfte mit den Herausforderungen durch Nachahmermedikamente besser zurechtkommen als von vielen Investoren erwartet, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das innovative Portfolio und die Produktionspipeline versprächen langfristig überdurchschnittliche Renditen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





