ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Der Antikörper Regn-Cov2, bei dem eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Regeneron besteht, zeige in Studien gute Ergebnisse bei der Behandlung von Covid-19, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/bgf