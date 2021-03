ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 330 Franken belassen. Die Möglichkeiten der Behandlung von Lungenkrebs seien nach wie begrenzt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern lohne sich die Forschung nach Wirkstoffen wie beispielsweise Tecentriq von Roche. Das wirtschaftliche Potenzial sei gleichwohl nicht so groß, wie es auf den ersten Blick den Anschein habe./bek/ag