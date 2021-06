NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 360 auf 380 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vergangene Jahr sei zugegeben holprig gewesen für den Pharmakonzern, er habe aber stets weiter an die langfristigen Chancen für Anleger geglaubt, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Produktpipeline der Schweizer sollte nicht ignoriert werden. Für ihn sei es klar, dass die Roche-Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern nicht teuer sei, so der Experte./tih/gl