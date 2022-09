NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Roche nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe ein schwieriges Jahr hinter sich, und es seien zuletzt Zweifel an der Innovationskraft der Schweizer aufgekommen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Veranstaltung habe aber die Breite und Tiefe der mittelfristigen Produkt-Pipeline belegt./gl/bek