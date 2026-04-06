Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 114,47 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1320 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate für 2025 seien stark ausgefallen, die Risiken stiegen aber ebenfalls, schrieb David Perry am Montag. Er sieht Rolls-Royce wesentlich robuster./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
11,89 £
|Abst. Kursziel*:
26,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,43 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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