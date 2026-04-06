DAX 23.168 -0,6%ESt50 5.693 -0,7%MSCI World 4.331 +0,0%Top 10 Crypto 9,0245 +3,7%Nas 21.996 +0,5%Bitcoin 59.408 -0,4%Euro 1,1547 +0,0%Öl 111,3 +1,4%Gold 4.651 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Plug Power A1JA81 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit ruhigem Handelsstart -- Asiens Börsen höher -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Samsung mit Rekordgewinn -- Tesla, Novo Nordisk, Eli Lilly, Ölaktien im Fokus
Top News
Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX kaum verändert gestartet Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX kaum verändert gestartet
Apple-Aktie: iPhone-Revolution - größte Änderung aller Zeiten könnte anstehen Apple-Aktie: iPhone-Revolution - größte Änderung aller Zeiten könnte anstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rolls-Royce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
13,60 EUR -0,06 EUR -0,44 %
STU
13,66 EUR -0,40 EUR -2,83 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 114,47 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81L

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B63H8491

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYCEF

JP Morgan Chase & Co.

Rolls-Royce Overweight

08:21 Uhr
Rolls-Royce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
13,60 EUR -0,06 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1320 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate für 2025 seien stark ausgefallen, die Risiken stiegen aber ebenfalls, schrieb David Perry am Montag. Er sieht Rolls-Royce wesentlich robuster./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
11,89 £		 Abst. Kursziel*:
26,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,43 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

08:21 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

finanzen.net FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Donnerstagnachmittag nach
finanzen.net Börse Europa in Rot: So performt der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Donnerstagmittag ausgebremst
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Vormittag ins Minus
finanzen.net Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone
Financial Times Rolls-Royce boss in line for increased £18mn a year pay package
MarketWatch Rolls-Royce stock has outperformed Nvidia’s in the last three years — and the gap is growing
Financial Times Rolls-Royce boss defends state aid bid for new engine despite share buyback
Financial Times Rolls-Royce boss defends state aid bid for new engine despite share buyback
Financial Times Rolls-Royce propels the case for thoughtful subsidies
Financial Times Rolls-Royce urges UK to commit to subsidies for £3bn engine project
Business Times Rolls-Royce to return as much as £1.5 billion to shareholders in buyback: report
Business Times Rolls-Royce admits Thai Airways shortfall, plots aggressive regional comeback
RSS Feed
Rolls-Royce Plc zu myNews hinzufügen