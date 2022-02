NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Der Energiekonzern gehöre zu den Gewinnern der Ausschreibung eines Offshore-Windprojektes vor New York, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Bisher sei RWE in diesem Geschäftsfeld noch nicht in den USA aktiv./la/ck