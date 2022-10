ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Die für Januar nächsten Jahres in Großbritannien geplante Einführung eines Gesetzes, um die Einnahmen von Stromerzeugern wegen der stark gestiegenen Gaspreise zu begrenzen, stelle den größten Eingriff in den Markt seit 2001 dar, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dadurch würden 2023 wohl 15 Milliarden Pfund an Übergewinn abgeschöpft. Die Aktien des auch im Vereinigten Königreich tätigen Unternehmens RWE seien sein bevorzugter Wert in der Branche. Die Essener hätten ihre Geschäftsaktivitäten breit gestreut, und in den USA biete das Geschäft mit erneuerbaren Energien Wachstumsmöglichkeiten./la/ck