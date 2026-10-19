Ryanair Aktie
Marktkap. 23,6 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
AI Analyse
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Quartalszahlen der Billigfluglinie am 2. November dürften angesichts höherer Kosten insbesondere für Treibstoff ein gesunkenen Nettoergebnis belegen, schrieb Harry J Gowers in eine am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Aufwärtstrend bei den Ticketpreisen sollte sich indes fortgesetzt haben. Bei weiter hohen Kerosinpreisen sieht Gowers die Iren als langfristigen Gewinner innerhalb der Branche./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 22:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,45 €
|Abst. Kursziel*:
29,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,70%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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