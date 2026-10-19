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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

12:46 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Quartalszahlen der Billigfluglinie am 2. November dürften angesichts höherer Kosten insbesondere für Treibstoff ein gesunkenen Nettoergebnis belegen, schrieb Harry J Gowers in eine am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Aufwärtstrend bei den Ticketpreisen sollte sich indes fortgesetzt haben. Bei weiter hohen Kerosinpreisen sieht Gowers die Iren als langfristigen Gewinner innerhalb der Branche./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 22:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,45 €		 Abst. Kursziel*:
29,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,70%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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