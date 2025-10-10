SAF-HOLLAND Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte durchwachsen ausgefallen sein, schrieb Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der Nachfrage dürfte sich nicht allzu viel geändert haben. Jüngste Aussagen aus der Brachen deuteten darauf hin, dass eine stärkere Erholung Zeit brauche./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
SAF-HOLLAND SE
Warburg Research
26,00 €
Buy
13,88 €
87,32%
Buy
14,20 €
83,10%
Fabio Hölscher
-
22,00 €
