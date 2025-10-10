DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
SAF-HOLLAND Aktie

14,20 EUR +0,28 EUR +2,01 %
STU
Marktkap. 640,06 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

12:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
14,20 EUR 0,28 EUR 2,01%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte durchwachsen ausgefallen sein, schrieb Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der Nachfrage dürfte sich nicht allzu viel geändert haben. Jüngste Aussagen aus der Brachen deuteten darauf hin, dass eine stärkere Erholung Zeit brauche./rob/mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,88 €		 Abst. Kursziel*:
87,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,10%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

14:16 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
12:46 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.08.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX nachmittags steigen
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zurück
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags
finanzen.net XETRA-Handel: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND SE: Supervisory Board decides to extend CEO Alexander Geis' contract early until 2031
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND achieves solid results in the first half of 2025 despite decline in sales
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND wins major order for swivel axle bogies in the military transport sector
EQS Group EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
