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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Hold

09:01 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 310 auf 330 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Hold

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
337,30 €		 Abst. Kursziel*:
-2,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
338,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,60%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

09:01 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
09.07.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
22.06.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
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