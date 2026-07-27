SAFRAN Aktie
Marktkap. 137,5 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Triebwerkbauers sei stark verlaufen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick habe die Konsenschätzungen deutlich übertroffen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Hold
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
325,10 €
|Abst. Kursziel*:
1,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
343,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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