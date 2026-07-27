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KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Hold

11:11 Uhr
SAFRAN Hold
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
343,20 EUR 4,30 EUR 1,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Triebwerkbauers sei stark verlaufen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick habe die Konsenschätzungen deutlich übertroffen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Hold

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
325,10 €		 Abst. Kursziel*:
1,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
343,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:11 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10.07.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
09.07.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
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