SAFRAN Aktie
Marktkap. 149,86 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
AI Analyse
SAFRAN Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie passte am Donnerstag ihre Schätzungen für die Triebwerkhersteller MTU, Safran und Rolls-Royce infolge der starken Entwicklung im ersten Halbjahr an. Bei Rolls-Royce lobte sie die starke Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Für MTU erhöhte sie vor allem die Annahmen für den freien Cashflow. Bei Safran berücksichtigt sie die Anhebung der Prognose, bleibt aber hinsichtlich der Dynamik im Ersatzteilgeschäft im Jahr 2027 vorsichtig./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Hold
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
361,30 €
|Abst. Kursziel*:
-5,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
358,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,16%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
383,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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