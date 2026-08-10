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Symbol SAFRF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Hold

20:46 Uhr
SAFRAN Hold
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
358,50 EUR -5,00 EUR -1,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie passte am Donnerstag ihre Schätzungen für die Triebwerkhersteller MTU, Safran und Rolls-Royce infolge der starken Entwicklung im ersten Halbjahr an. Bei Rolls-Royce lobte sie die starke Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Für MTU erhöhte sie vor allem die Annahmen für den freien Cashflow. Bei Safran berücksichtigt sie die Anhebung der Prognose, bleibt aber hinsichtlich der Dynamik im Ersatzteilgeschäft im Jahr 2027 vorsichtig./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Hold

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
361,30 €		 Abst. Kursziel*:
-5,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
358,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,16%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
383,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

20:46 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
30.07.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
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